Пользователей соцсетей удивила пицца с жареной лягушкой из Китая

Пользователей соцсетей удивила пицца из Китая с жареной лягушкой, пишет NDTV.

Пиццерия в Китае представила уникальное предложение в своем меню — пиццу с жареной лягушкой-быком, что вызвало широкую волну обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Пицца представляет собой толстую корку с основой из красного соуса, украшенную петрушкой и с целой жареной лягушкой-быком в центре. Для визуального акцента «глаза» лягушки выполнены из половинок сваренных вкрутую яиц, дополненных черными оливками.

Однако доступность этого экзотического блюда остается под вопросом, так как на официальном сайте компании пиццерии нет конкретной информации, пишут СМИ.

Тем не менее, некоторые источники сообщают, что пицца была разработана в сотрудничестве с популярной игрой Dungeons and Dragons и носит название «Goblin Pizza», вдохновленной одним из игровых персонажей.

«Эта пицца — уголовное преступление», — шутят в комментариях люди.

Ранее в США пилот заказал 30 пицц, чтобы накормить пассажиров после аварийной посадки.