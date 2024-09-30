Бездомный вор пробрался в квартиру в Копейске, чтобы украсть технику, но уснул и попался

В Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда ранее судимый бездомный мужчина принял решение обокрасть чужую квартиру. Он пробрался в жилище через форточку и собрался вынести оттуда два телевизора и бытовую технику.

Однако злоумышленник решил поспать на месте преступления. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

До этого в Туве подросток забрался в магазин, украл одежду, выспался и сбежал. Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН.

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