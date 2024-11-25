«Пила как сволочь»: знакомые рассказали о матери погибшего 6-месячного младенца из Таганрога

В Таганроге нашли тело шестимесячного ребенка, рядом с ним лежал его живой брат-близнец с травмами. Знакомая семьи Алина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что мать детей много пила и до этого теряла коляску на улице. У женщины также есть старший сын, он живет с родственниками.

«Мать пила как сволочь. На районе, где я жила, есть такая знаменитая «Аллея славы», где такой сброд, как она, собирается и ежедневно бухает. Живет она с мужиком старше нее, он вроде пьет, но работает. У нее есть старший сын, проживает либо с ее матерью, либо с сестрой, но не с ней. Вроде дома у них обстановка не сильно плохая для проживания деток, поэтому, скорее всего, ПДН и не брали ее на учет. Не так давно ее мужчина поднял на уши район, бегая, ища этих деток — мамаша где-то бухала и пришла домой без коляски и детей. На этой аллее пила она постоянно, вечно орала, на нее люди из близлежащих домов вызывали милицию неоднократно, постоянно пыталась провоцировать драки», — сказала она.

По словам Алины, подробности гибели одного из близнецов неизвестны, младенцев видели в одном из магазинов города — родители «пытались детей там от крови оттереть».

«Вчерашний случай с детками был просто вопиющий, который, естественно, в подробностях не разглашается. Они бухали на другом районе. С одним ребенком в магазин забежал мужчина, папа детей забежал следом со вторым ребенком. У одного была пробита голова, оба мальчика были в крови и ссадинах. Следом забежала их мать с криками: «Чтоб они сдохли, я их ненавижу» и прочие выкрики в таком духе. В магазине есть камеры, есть видео, которое, естественно, уже у органов, чтобы только это дело не спустили им с рук. Может, там в магазине мужики что-то и говорили, они пытались детей там от крови оттереть. Все подробности наверняка знает персонал магазина этого, но им запретят это распространять. Вряд ли их отец с ними это сделал, он хоть и попивал, но беспокоился за них. Но весь район там знает, как обращалась с ними бухая она. Мужчина, который первый забежал, кричал о помощи, просил вызвать скорую и полицию», — уточнила она.

Еще одна знакомая семьи Ольга (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что старший сын женщины «часто был оставлен на произвол судьбы», поэтому за ним присматривали соседи и собутыльники матери.

«Она жила в моем доме. Выпивающая девушка, ее старший сын, когда был маленький, часто был оставлен на произвол судьбы. Его подбирали соседи с разных домов, все знали, чей ребенок. И тот, кто с ней пил, более ответственные, брали малыша себе. А она проспится и по ночам бегала искать своего ребенка. Когда она съехала, видела ее пару раз. Пару месяцев назад она мне звонила, и я тогда узнала, что у нее двое мальчиков. Но затем я ее видела в неадекватном состоянии», — заключила она.

25 ноября в управлении Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что в Таганроге было найдено тело шестимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, в больницу был доставлен и его брат с телесными повреждениями. В ведомстве уточнили, что проверяют все версии произошедшего и устанавливают причастность родителей к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее жительница Забайкалья задушила новорожденную дочь и выбросила ее тело в мусор.