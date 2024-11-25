Влиятельный личный секретарь короля Карла III собрался на пенсию в возрасте 57 лет

Личный секретарь короля Великобритании Карла III Клайв Олбертон, возможно, вскоре покинет свой пост, в результате чего появится реальная надежда на примирение между монархом и его сыном принцем Гарри. Об этом пишет издание Daily Beast.

Ссылаясь на «близкий к королевской семье источник», основательница Daily Beast журналистка Тина Браун написала, что «всемогущий личный секретарь» короля Олбертон «рассматривает возможность выхода на пенсию». Его уход станет для королевской семьи большим потрясением, тем более что Олбертону всего 57 лет.

Браун полагает, что замена Олбертона, с которым у принца Гарри ярко выраженная взаимная личная неприязнь, может создать почву для примирения Карла III и его сына Гарри.

11 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри. Визовый статус принца в США поставили под сомнение из-за того, что он признался в собственных мемуарах в употреблении различных запрещенных веществ. По правилам въезда в США эта информация должна была быть указана в его иммиграционных документах, но они так и не были раскрыты на сегодняшний день. Ожидается, что при новой американской администрации эти сведения могут быть обнародованы, а сам Гарри будет подлежать депортации.

Ранее сообщалось, что в Британии недовольны огромными расходами на коронацию Карла III.