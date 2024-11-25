На Урале обвиненного в насилии священника отпустили в зале суда

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать бывшего священника Екатеринбургской епархии Даниила Сидорова, которого обвиняют по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщает портал E1.RU.

«Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Запретить общаться по телефону и интернету с потерпевшей», — огласила решение судья.

Сам экс-священник свою вину признал, его освободили в зале суда. Как сообщает портал, в суд пришла молодая супруга священника. Женщина расплакалась в коридоре, выйдя из зала заседания.

По версии следствия, Сидоров домогался до 19-летней девушки в центре Екатеринбурга у дома по улице Куйбышева. Пострадавшая рассказала порталу, что экс-священник напал на нее, когда она возвращалась домой после концерта.

По словам девушки, она позвонила матери перед нападением, та, услышав в трубку крики, выбежала на улицу. Сидоров отпустил пострадавшую и убежал.

E1.RU пишет, что Сидорову 26 лет, с 2020 года он занимал должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). С 25 апреля 2021 года служил диаконом в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга и был назначен штатным клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. С 28 апреля 2024 года получил звание иерея. Бывший священник также отмечен церковными наградами, характеризовался положительно.

Церковный суд Екатеринбургской епархии уже запретил в священнослужении Сидорова, в храме он может продолжать находиться, участвовать в Таинствах, но как мирянин. При этом сообщений о лишении сана не поступало. Вся информация о бывшем священнике удалена с официального сайта епархии.

Ранее российского священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе».