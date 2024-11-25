В Южной Корее призывник набрал вес, чтобы не служить в армии, и получил срок

Мужчину из Южной Кореи приговорили к тюремному заключению за то, что он потолстел, чтобы не служить в армии, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, в Южной Корее избыточный вес может стать причиной, по которой призывник может избежать обязательной военной службы. Однако недавно местный суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который специально набрал вес, чтобы избежать призыва.

Сообщается, что перед медицинским осмотром он специально удвоил суточную норму калорий, что позволило ему набрать вес до 102 килограммов при росте 1,67 метра. Это достаточно для того, чтобы получить «небоевую специальность».

Вместе с мужчиной к ответственности был привлечен его друг — он получил шесть месяцев тюрьмы за организацию «обжорства». Самого уклониста суд приговорил к условному заключению сроком на один год, учитывая отсутствие у него предыдущих судимостей и его обещание честно отслужить в армии.

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