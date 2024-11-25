Кавалер ордена Мужества назвал спорт лучшей реабилитацией бойцов после ранений

Спорт — это самая лучшая реализация для бойцов специальной военной операции, получивших ранения и потерявших смысл жизни. Тренировки помогают быть в форме и укрепляют характер. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Дмитрий Ющенко — кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий, глава Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Дмитрий Ющенко более 10 лет прослужил в псковской 76-й дивизии ВДВ.

В 2014 году при выполнении боевых задач он лишился ноги. Прошел сложный этап реабилитации и занялся спортом, решив не просто сжиться с протезом, но и достигать на нем невероятных результатов.

Летом 2022 года ушел в запас и практически сразу попал в паралимпийскую сборную Москвы по велоспорту, а также начал активно заниматься бегом.

Ющенко стал первым человеком в России, пробежавшим марафонскую дистанцию на протезе. За его плечами — Московский марафон, Псковский триатлон, триатлон в Сочи.

Также глава Ассоциации ветеранов СВО Псковской области стал призером первенства России по кибатлетике среди ветеранов СВО, организованного фондом «Защитники Отечества», союзом «Кибатлетика» и Департаментом соцзащиты Москвы.

Ветеран проводит уроки мужества в учебных заведениях и ведет страницы в соцсетях, являясь вдохновляющим примером мужества, рассказывая о том, как труд и упорство помогают достигать поставленных целей.

«Я потерял близких людей, получил тяжелое ранение, перестал жалеть себя и начал двигаться вперед, сейчас живу активной жизнью. Именно поэтому мы со своим коллективом вовлекаем ветеранов СВО в спортивную деятельность, занимаемся развитием адаптивного спорта для прошедших через ампутации бойцов, организовываем спортивные турниры. Также приобщаем их к проведению уроков мужества», — рассказал Ющенко.