Суд признал Минздрав виновным в регистрации антибиотика с поддельными документами

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал Министерство здравоохранения России виновным в попытке выпуска индийского антибиотика «Биапенем» на рынок с использованием подложных документов, сообщает газета «Известия».

Суд отменил решение предыдущей инстанции и признал бездействие ведомства незаконным. В апреле 2024 года компания «Копран Ризерч» обратилась в суд с иском против Минздрава, обвиняя ведомство в нарушении патентных прав. Компания заявила, что российский партнер индийской фирмы «Джодас Экспоим» предоставил фальшивое согласие на использование субстанции, произведенной «Копран Ризерч» для «Биапенема».

Суд установил, что Минздрав не принял меры по отмене регистрации препарата, несмотря на выявленные поддельные документы.

Ранее в регионах России столкнулись с нехваткой лекарств для пациентов с заболеваниями почек.