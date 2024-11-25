Россиян предупредили об опасности старых обоев

Существует мнение, что старые обои могут быть опасными для здоровья. Одна из главных причин для беспокойства — наличие вредных веществ в составе обоев или клеящих средств, которые могут негативно влиять на здоровье, например, формальдегида, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Он используется при производстве обоев в качестве консерванта и связующего вещества. Формальдегид — канцероген, может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Длительное воздействие формальдегида может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая респираторные заболевания и аллергические реакции», — объяснила эксперт.

На самом деле, не все виды обоев содержат формальдегид. Например, в бумажных и флизелиновых обоях его быть не должно. Виниловые обои, действительно, могут содержать остаточное количество формальдегида и выделять его в помещение. Но все обои в обязательном порядке проходят контроль качества и должны иметь подтверждающий сертификат, гарантирующий соответствие уровня формальдегида в воздухе предъявляемым нормам: от 0,05 до 0,01 мг/м³. Также следует помнить, что формальдегид выветривается в процессе эксплуатации и уже через полгода его станет на 50% меньше, чем было при покупке и оклейке, поэтому достаточно регулярно проветривать помещение со свежим ремонтом. А вероятность наличия выделения старыми обоями формальдегида является минимальной, так как если он в них и был, то успел выветриться за годы «эксплуатации».

«Другой реальной проблемой, связанной со старыми обоями, является возможность развития в них плесневых грибов. В условиях плохой вентиляции, возникновения протечек или, например, на кухне из-за высоких температур и накопления конденсата создается повышенная влажность, которая служит благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Кроме того, в старых обоях или клеящих составах могут содержаться различные органические материалы, например, крахмал, древесные или хлопковые волокна, которые также являются питательной средой для грибов. Плесневые грибы выделяют микотоксины, вызывающие аллергические реакции, астму и другие респираторные заболевания», — отметила ученый.

Кроме того, старые обои действительно могут содержать свинец и другие тяжелые металлы, которые раньше использовались при производстве красок и клея. Существует риск попадания тяжелых металлов в организм человека при вдыхании частичек обоев, разрушающихся с течением времени. Свинец способен вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая неврологические расстройства, задержку в развитии у детей и повреждение почек.

«В заключение можно сказать: если обои служат вам уже не один десяток лет и на них есть явные следы роста микроорганизмов — это явный признак того, что их следует заменить», — резюмировала она.

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