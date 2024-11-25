В России существенно вырос спрос на зоотовары

В 2024 году владельцы домашних животных покупали зоотовары на 58% чаще, чем в прошлом году, сообщили «Газете.Ru» аналитики Мегамаркета. В числе постоянных клиентов все больше мужчин, а зима и весна остаются самыми активными сезонами для заказа товаров для питомцев.

По данным аналитиков, мужчины чаще женщин приобретают товары для животных — доля покупок мужчинами составляет порядка 57%, при этом решение о покупке чаще принимают женщины.

Молодежь в возрасте 25-34 лет — крупнейший сегмент покупателей зоотоваров на маркетплейсах. Помимо Москвы и области, большинство заказов приходится на жителей Самарской, Волгоградской, Ростовской и Новосибирской областей.

Аналитики отмечают и сезонные тренды среди покупок товаров для животных. В холодное время года возрастает интерес к заказам одежды для питомцев. Так, зимой число покупок этих товаров на 21% выше, чем в весенние месяцы. Особой популярностью в этом году пользовались жилетки, комбинезоны и новогодние костюмы — спрос на последние увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом.

Также зимой растут продажи лакомств для животных. Аналитики связывают это с желанием развлечь себя и питомца, не выходя из дома: в межсезонье и зимой время прогулок с питомцем на улице сокращается, при этом потребность в развлечениях остается.

С наступлением тепла усиливается интерес к товарам для кошек: когтеточки, лежаки, домики, тоннели и игрушки. Весной продажи оказались на 59% выше относительно зимнего периода. Кроме того, в весенние месяцы спрос на товары для рыб и рептилий на 21% превышает зимние показатели, а продажи ветеринарных средств и переносок для питомцев весной больше на 50%.

Премиальные бренды кормов стали более популярны: количество заказов за 2024 год увеличилось в 3 раза. Особенно востребованы товары с натуральными ингредиентами и порционные варианты. Например, влажные корма в упаковках по 85 г за год показали кратный рост.

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