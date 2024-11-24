Политолог назвал День матери особым праздником для россиян

В России День матери является особым праздником, несмотря на то, что это один из самых молодых праздников в стране. Об этом рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

«Мать носит сакральный характер. Памятник «Родина-мать зовет!» свидетельствует о том, что для россиян эти два понятия тесно связаны не случайно — родина ассоциируется с матерью. Мать не только олицетворяет продолжение рода и воспитание детей, но также является хранительницей очага и основой семьи», — сказал он.

Политолог напомнил, что на протяжении всей истории России ценность материнства была безусловной. По его словам, она заключалась не только в том, что российские матери воспитывали собственных детей, но также зачастую брали на воспитание чужих детей. Он отметил, что забота в отношении чужих детей сохраняется и сейчас.

«Поддержка материнства является приоритетом государственной политики. Не случайно внесены соответствующие нормы в Конституцию страны, а 2024 год объявлен Годом семьи», — сказал он.

Как уточнил Шаповалов, в рамках Года семьи проведена значительная работа по поддержке материнства. Политолог отметил, что это касается экономической, финансовой и социальной составляющих.

«Сейчас рассматриваются основы стратегии в области демографической и семейной политики, в рамках которой также рассмотрен целый ряд мер, направленных на расширение помощи и гарантий защиты материнства и детства. Поддержка семьи является ключевой целью, в рамках которой разработан национальный проект «Семья», — добавил эксперт.

Политолог считает, что это свидетельствует о системной, комплексной работе государства по поддержке материнства и детства. При этом Шаповалов подчеркнул, что вопросы семьи находятся в фокусе внимания политики президента России Владимира Путина.

«Почти 20 лет назад по инициативе президента была принята программа материнского капитала. С тех пор практически ежегодно расширяются льготы семьям, а также возможности и гарантии для женщин. Сейчас принимаются меры по расширению возможностей и поддержки многодетных семей», — отметил он.

По его словам, меры поддержки, инициируемые президентом, привели к росту числа многодетных семей на 27% за последние 5 лет.

«Это серьезный показатель. Он свидетельствует о том, что россияне все чаще принимают решение в пользу рождения детей, и многодетная семья перестает быть чем-то исключительным, а становится нормой», — добавил эксперт.