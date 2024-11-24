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Школьница из Калининградской области помогла мошенникам обокрасть мать

В Калининградской области девочка перевела мошенникам 350 тысяч рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Гвардейске 10-летняя девочка оставила мать без денег, поверив мошенникам, школьница перевела аферистам 350 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Калининградской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 46-летняя жительница Гвардейска. Женщина сообщила, что с ее банковской карты пропала крупная сумма денег. Выяснилось, что с 10-летней дочерью потерпевшей в одном из мессенджеров связались неизвестные. Они предложили девочке получить бонусы для онлайн-игры.

Злоумышленник по видеосвязи объяснил девочке, как зайти в мобильное приложение банка и с кредитной карты матери, привязанной к телефону, перевести на счет мошенника денежные средства в сумме 300 тысяч рублей. Выполняя инструкции злоумышленника, несовершеннолетняя также перевела аферистам с другой банковской карты 500 евро. Возбуждено уголовное дело.

Ранее аферисты убедили девочку сфотографировать карту матери и взяли на женщину кредит.

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