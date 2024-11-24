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В Новороссийске неизвестный приставал на улице к детям и предлагал им прокатиться

В Новороссийске ищут мужчину, который приставал на улице к детям

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Global Look Press

В Краснодарском крае неизвестный мужчина приставал к детям около гимназии и звал их прокатиться на автомобиле, его разыскивает полиция. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новороссийск».

Тревогу забили родители младшеклассников новороссийской гимназии № 6. Они заметили подозрительного незнакомца, который приглядывается к школьникам, с некоторыми из детей он пытался завести разговор и настойчиво предлагал им сесть в его машину, чтобы прокатиться.

Прохожим удалось спугнуть злоумышленника, они обратились с заявлением в правоохранительные органы. По данным портала «93.ru», личность мужчины устанавливают полицейские, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что томская полиция установила личность мужчины, который приставал к двум девочкам около школы, возбуждено уголовное дело. Две девочки находились на территории школы, когда к ним подошел незнакомый пожилой человек и совершил в отношении детей действия сексуального характера. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивали почти два месяца. Подозреваемым оказался 66-летний ранее судимый житель областного центра.

Ранее пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из санатория под Екатеринбургом.

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