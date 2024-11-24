Российские солдаты из зоны СВО передали поздравления всем матерям страны

Военнослужащие группировки войск «Запад» записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся домой с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

К поздравлениям присоединились разведчики, танкисты, артиллеристы, мотострелки и штурмовики.

«День матери. Здесь, в зоне проведения специальной военной операции, это день особенный. Каждый из нас сын матери, некоторые из нас мужья матерей, братья матерей. Мы часто думаем о вас, скучаем», — говорят солдаты в видеопоздравлении.

Бойцы пожелали российским матерям счастья и здоровья, а также поблагодарили за заботу и терпение, а также за чувство «надежного тыла».

«Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета», — отмечают военнослужащие.

Также бойцы группировки «Запад» пообещали всем матерям России вернуться в свои дома с победой.

Традиционно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября. Этот праздник создан с целью вдохновить и поддержать женщин, на которых ложится основная нагрузка по воспитанию детей. В России символом Дня матери считается незабудка. Этот цветок олицетворяет преданность и бескорыстную любовь, которая присуща только матерям.

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