Россиянка прыгнула в болото, спасаясь от стаи собак

В Уфе стая собак едва не растерзала студентку, девушку спасли двое прохожих. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкирия.

Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Инорс, студентка нефтяного университета шла на учебу через парк, когда на нее набросилась стая собак. По данным Telegram-канала Mash Batash, чтобы спастись от разъяренных псов, девушка прыгнула в болото и провалилась почти по колено.

Россиянку спасли двое мужчин, которые услышали ее крики о помощи. Они отогнали псов и проводили девушку до дома. По факту произошедшего доследственную проверку проводит республиканский СК.

До этого сообщалось, что в Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции. Устанавливается, есть ли у животного хозяин.

Ранее в Томске стая собак напала на ребенка.