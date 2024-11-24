Россиян предупредили об опасности зарядки гаджетов от ноутбука

Подключение смартфона или планшета к ноутбуку кажется удобным решением, особенно когда рядом нет розетки. Однако такой способ имеет последствия как для гаджета, так и для самого устройства, рассказал «Газете.Ru» техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Ноутбук заряжает устройства через USB-порт, который выдает ограниченную мощность. В большинстве случаев это 5 Вольт с током до 0.5–1 Ампер, в зависимости от типа порта (USB 2.0, 3.0 или USB-C). Современные гаджеты, особенно смартфоны с поддержкой быстрой зарядки, требуют больше энергии, чем могут обеспечить старые порты.

«Гаджет может заряжаться значительно дольше: ноутбук не всегда обеспечивает нужный ток. Это особенно заметно на устройствах с большими аккумуляторами. Если гаджет «пытается» тянуть больше энергии, чем предоставляет порт, это приводит к перегрузке и нагреву устройства. Постоянный перегрев может снизить срок службы аккумулятора гаджета. Также, при интенсивной работе ноутбука (например, запуске тяжелых программ) напряжение на USB-портах может падать. Это негативно сказывается на аккумуляторе подключенного устройства», — отметил он.

Если ноутбук использует встроенный аккумулятор как источник питания, а не подключен к розетке, зарядка гаджетов провоцирует ускоренный разряд. Постоянная нагрузка может изнашивать аккумулятор самого ноутбука.

Помимо этого, зарядка через USB увеличивает энергопотребление ноутбука, что может вызвать нагрев материнской платы и других компонентов, особенно если устройство нагружено другими задачами. Регулярное подключение и отключение кабелей со временем также может повредить контакты или ослабить разъем.

«Чтобы минимизировать риски, используйте USB-C порты с Power Delivery. Эти порты специально созданы для более безопасной и быстрой зарядки. Они могут выдавать до 100 Вт, что подходит даже для современных смартфонов. Заряжайте телефон от розетки, если это возможно. Это обеспечивает стабильное и оптимальное напряжение, что ускоряет зарядку гаджета и снижает износ аккумулятора устройства. Проверяйте кабели и адаптеры. Используйте качественные аксессуары, сертифицированные производителями. Неправильный кабель также может стать причиной перегрева или короткого замыкания. Не заряжайте гаджеты при высокой нагрузке ноутбука. Если работаете с ресурсозатратными программами, лучше отключить зарядку гаджетов, чтобы избежать перегрева», — рекомендовал он.

Подключение гаджета для кратковременной зарядки, например, чтобы восстановить несколько процентов батареи, достаточно безопасно. Также это удобно для передачи данных. Однако для регулярного использования ноутбука как зарядного устройства стоит учитывать риски и использовать подходящие методы зарядки, резюмировал эксперт.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян никогда не меняют пароли с момента первой установки.