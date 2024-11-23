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Многодетная китаянка захотела завести детей каждого знака зодиака

SCMP: многодетная мать из Китая собралась родить детей каждого знака зодиака

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Многодетная мать из Китая хочет родить детей в каждый год китайского зодиака. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

33-летняя Тянь Дунсья из провинции Чжэцзян на востоке Китая познакомилась со своим будущим мужем Чжао Ваньлуном в 2008 году и вышла за него замуж два года спустя.

В 2010 году у них родился первый ребенок. В дальнейшем у пары появилось еще восемь детей, включая близнецов. Их младший сын родился в ноябре 2022 года. В данный момент женщина готовится к рождению 10 ребенка.

«Тянь объяснила, что ее желание иметь так много детей проистекает из желания охватить все 12 китайских знаков зодиака, поскольку она не хочет тратить впустую «хорошие гены» своего мужа», — передает ее слова SCMP.

У пары пятеро сыновей и четыре дочери, но им по-прежнему не хватает пяти знаков зодиака. Это Бык, Кролик, Змея, Лошадь и Овца.

В сентябре сообщалось, что многодетная россиянка родила 12-го ребенка за 10 минут.

Ранее в Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь.

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