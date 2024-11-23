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Вор украл из квартиры в Калининградской области телевизор и двух щенков

Под Калининградом вор проник в квартиру и забрал с собой телевизор и щенков

В Калининградской области вор вынес из квартиры собак и телевизор. О необычной краже рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добычей вора-домушника, пробравшегося в квартиру в Светловском городском округе, стали телевизор и два щенка. Обнаружив их исчезновение, хозяйка обратилась в полицию. Оперативники опросили соседей и изъяли след обуви, оставленный похитителем. В ходе осмотра места происшествия стало понятно, что он проник в жилище, подобрав ключи. 

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи. По месту проживания мужчины находились похищенные им щенки, а вот украденный телевизор он успел продать. Тем не менее полицейские нашли и его. Возбуждено уголовное дело, до суда вора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман с поличным.

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