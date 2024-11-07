В Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал

В Мариинске заключен под стражу местный житель, которого подозревают в изнасиловании ребенка, мужчина затащил девочку на кладбище. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Инцидент произошел 4 ноября. 52-летний обвиняемый увидел на улице маленькую девочку. Пьяный злоумышленник предложил ребенку конфеты, схватил на руки и унес девочку на кладбище, где надругался. О подозрительном незнакомце матери рассказал приятель девочки, женщина бросилась на поиски дочери.

«Мать нашла дочь на территории кладбища, она рассказала ей о совершенном в отношении нее преступлении», — сообщили в пресс-службе судов.

Подозреваемого удалось задержать, выяснилось, что мужчина не имеет определенного места жительства и нигде не работает. Решением суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

.

Ранее отца двоих детей из Екатеринбурга посадили на 15 лет за насилие над дочерью и ее подругой.