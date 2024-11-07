Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал

В Кемеровской области бездомный надругался над девочкой, пообещав ей конфеты

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Мариинске заключен под стражу местный житель, которого подозревают в изнасиловании ребенка, мужчина затащил девочку на кладбище. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Инцидент произошел 4 ноября. 52-летний обвиняемый увидел на улице маленькую девочку. Пьяный злоумышленник предложил ребенку конфеты, схватил на руки и унес девочку на кладбище, где надругался. О подозрительном незнакомце матери рассказал приятель девочки, женщина бросилась на поиски дочери.

«Мать нашла дочь на территории кладбища, она рассказала ей о совершенном в отношении нее преступлении», — сообщили в пресс-службе судов.

Подозреваемого удалось задержать, выяснилось, что мужчина не имеет определенного места жительства и нигде не работает. Решением суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

.

Ранее отца двоих детей из Екатеринбурга посадили на 15 лет за насилие над дочерью и ее подругой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами