Напавший на полицейского в Москве американец Татер не стал обжаловать арест

Адвокаты гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве, не стала обжаловать продление срока его ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда города, передает РИА Новости.

«Постановление Мещанского районного суда Москвы вступило в силу», — говорится в сообщении.

В августа американец Джозеф Татер приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

14 августа Мещанский суд Москвы назначил гражданину СЩА административный арест на 15 суток за дебош. На него также завели уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с чем мужчина остался под стражей. 11 ноября суд продлил Татеру срок ареста до 14 января 2025 года.

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Ранее мигрант напал на сотрудницу полиции в московском отеле.