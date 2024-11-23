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Школьник обратился в службу спасения, когда не смог сделать домашнее задание по математике

ABC: в США школьник позвонил спасателям из-за домашнего задания по математике

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Courtesy of Shawano County Sheriff's Office

В штате Висконсин 10-летний мальчик обратился в службу спасения 911, потому что не мог выполнить домашнее задание по математике. Об этом сообщает АBC.

Диспетчер службы спасения Висконсина приняла звонок от 10-летнего школьника. Мальчик объяснил женщине, что в его семье никто не разбирается в математике, и попросил женщину помочь ему с уроками. Оператор пыталась помочь ребенку решить задачу, но у нее было слишком мало времени. Тогда она предложила мальчику отправить ему на помощь полицейского.

Заместитель местного шерифа Чейз Мейсон приехал к школьнику. Он воспитывает ребенка такого же возраста, поэтому смог помочь школьнику решить длинную задачу с десятичными дробями.

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний школьник спас родителей от мошенников. Ребенок, услышав разговор родителей с аферистами, попытался остановить их, но те не послушали его и успели перевести мошенникам 175 тыс. рублей своих сбережений. Они продолжили бы и дальше перечислять деньги мошенникам, если бы ребенок не позвонил в полицию. Мальчик испугался, что родители уже берут кредит на крупную сумму и обратился за помощью. В беседе с участковым он рассказал, что много раз слышал о подобных схемах обмана и попытался донести информацию до матери и отца.

Ранее в Челябинской области двое детей заблудились в лесу и сами вызвали спасателей.

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