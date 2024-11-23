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Россиянин пошел искать пропавшего тестя, напал на его соседа и пробил ему голову палкой

В Астрахани мужчина пробил знакомому голову палкой

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Телеграм-канал «Астраханская полиция»

В Хабарлинском районе Астраханской области мужчина избил местного жителя палкой, пробил ему голову и, испугавшись, вызвал скорую. Об этом сообщает областное управление УМВД.

Россиянин по просьбе своей супруги пошел искать тестя, который злоупотреблял спиртными напитками и давно не выходил на связь с семьей. Мужчина пришел к соседу, у которого мог находиться родственник. Хозяин дома встретил его недружелюбно, между мужчинами завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта 40-летний астраханец схватил палку и несколько раз ударил ею оппонента по голове.

После нападения злоумышленник скрылся, но, испугавшись последствий, вернулся к соседу и вызвал скорую помощь. Пострадавшего 49-летнего мужчину доставили в больницу, у него диагностирован перелом костей черепа. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка тростью пробила голову подростку в Каменске-Уральском.

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