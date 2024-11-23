Туристы с ребенком заблудились ночью в лесу Краснодарского края

Помощь спасателей потребовалась семье с восьмилетним ребенком, которые отправились на лесную прогулку в Северском районе края и заблудились. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Кубань спас».

Инцидент произошел вечером 22 ноября, родители с восьмилетним сыном решили прогуляться по лесу. Однако туристы не рассчитали время прогулки и с наступлением темноты сбились с тропы. Погода ухудшилась, начался дождь, что значительно затруднило их возвращение.

Потерявшиеся видели вдали огни населенного пункта, но не могли к нему выйти. После тщетных попыток найти путь в темноте, около полуночи, родители обратились за помощью. На поиски заблудившихся выехали спасатели, семью удалось обнаружить около двух часов ночи. Семью вывели к личному автомобилю, от медицинской помощи они отказались.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее пропавших в горах Крыма мать и дочь нашли живыми.