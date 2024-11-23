Бездомный ограбил ювелирный магазин в Анапе на 360 тыс. рублей

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали бездомного, который ворвался в ювелирный магазин с куском тротуарной плитки. Об этом сообщает УМВД региона.

В Анапе бездомный ограбил магазин, разбив витрину куском тротуарной плитки. Злоумышленнику удалось вынести из ювелирного украшения на сумму 365 тысяч рублей. Мужчина попытался скрыться вместе с украденными драгоценностями, но был задержан сотрудниками охраны торгового центра.

Возбуждено уголовное дело, 42-летний грабитель заключен под стражу. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее военный ворвался в машину к москвичке и ограбил, угрожая пистолетом.