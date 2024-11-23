В Томске стая собак напала на ребенка

В Томске проводится проверка по факту нападения стаи бродячих собак на ребенка, мальчика спас проезжавший мимо мужчина. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в микрорайоне Радонежский, три бродячие собаки напали на мальчика возле дороги. Произошедшее попало на видео, на кадрах ролика, опубликованного в сети, подросток пытается отбиться от налетевших на него псов.

На помощь мальчику пришел мужчина, который проезжал мимо на автомобиле, он отогнал собак, школьник успел убежать. По факту нападения животных региональный СК проводит доследственную проверку.

До этого сообщалось, что в Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции. Устанавливается, есть ли у животного хозяин. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура региона, надзорный орган даст оценку действиям местных властей по ответственному обращению с животными.

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