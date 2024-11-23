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Молодая мать попала под суд за то, что бросила 16-месячного ребенка дома ради свидания

В США мать бросила ребенка дома, чтобы сходить на свидание в другом городе

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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

В США молодая мать оставила ребенка без присмотра и уехала в другой город, чтобы пойти на свидание. Об этом пишет The Independent.

Как сообщили в полиции, 25-летняя Риз Луиза Майерс из Киллина, штат Техас, была арестована за то, что оставила своего 16-месячного ребенка одного дома, чтобы поехать на свидание в Сан-Антонио. Там она должна была встретиться с мужчиной из приложения для знакомств.

28 июля правоохранители пришли к ней в квартиру, где обнаружили ребенка, который был измазан фекалиями и одет в одну футболку. Также внутри находились две собаки. Очевидцы вызвали полицейских после того, как увидели, что несовершеннолетний свешивается из окна и может упасть. После медицинского осмотра его передали в службу защиты детей.

5 ноября Майерс арестовали в Калифорнии, а затем экстрадировали в Техас, где ей предъявили обвинение в оставлении ребенка без присмотра и пренебрежении его интересами. Женщина утверждала, что перед тем, как уехать из города, договорилась о няне, но полиция выяснила, что это было ложью. Сейчас она находится в тюрьме округа Белл под залогом в $25 тыс.

Ранее жительница Курганской области оставила ребенка, уехала в Екатеринбург и отказалась возвращаться.

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