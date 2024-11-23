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Пьяный россиянин вытолкнул сожительницу с третьего этажа

В Ростовской области мужчина вытолкнул сожительницу из окна третьего этажа

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу, мужчина вытолкнул женщину из окна квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Пострадавшую удалось спасти, с многочисленными травмами она была доставлена в больницу.

В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, приговором суда россиянину назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Известно, что он уже был судим за тяжкие преступления.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.

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