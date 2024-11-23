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Ученые определили жизненные приоритеты российских пенсионеров

Российские пенсионеры предпочитают общаться с семьей и заниматься дачей

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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Современные пенсионеры предпочитают общаться с семьей, заниматься дачей и своим здоровьем. В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) выявили паттерны, характерные для находящихся в «третьей фазе» жизни жителей столицы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что самым распространенным паттерном поведения на пенсии является общение с семьей. Более четверти опрошенных, чтобы сохранить активность и хорошую физическую форму, заботятся о своем здоровье и занимаются спортом.

А 14% респондентов, среди которых большинство женщин, предпочитают тратить время на путешествия и саморазвитие. Также среди паттернов москвичи-пенсионеры и предпенсионеры назвали дачную деятельность, стремление к спокойной жизни, продолжение работы, общественную активность и неопределенность планов.

По словам директора НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Светланы Вачковой, исследование показало, что многие люди начинают думать о том, чем будут заниматься на пенсии, немного раньше, чем вступают в «серебряный возраст». 29% опрошенных начали задумываться о своем пенсионном будущем примерно в 50 лет.

Правда, у людей до 40 такие планы и размышления – редкость, особенно у мужчин. В целом, большая часть людей, вступающих или вступивших в «третью фазу» жизни, осознают, что этот период может стать для них этапом, когда человек находит для себя новые источники радости, может переосмыслить приоритеты, а значит, прожить свой «серебряный возраст» с максимальной пользой и удовольствием.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян ищут подработку на удаленке.

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