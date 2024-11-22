Старшеклассникам рассказали о мерах госсподдержки на Дальнем Востоке

В Москве завершился Второй Форум школьников, который знакомит учеников 10-11 классов центральных регионов России с Дальневосточным федеральным округом. Старшеклассникам рассказали о мерах государственной поддержки в регионе, сообщили организаторы.

Одним из ярких примеров государственной поддержки является программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016 году. Эта уникальная инициатива предоставляет гражданам возможность бесплатно получить земельный участок площадью до одного гектара для различных целей, включая сельское хозяйство, строительство жилья и предпринимательскую деятельность.

Кроме того, школьникам была представлена информация о льготной ипотеке с низкими процентными ставками для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар». Ставка по ипотеке составляет всего 2% годовых.

Заместитель руководителя — начальник отдела сопровождения проектов Представительства Камчатского края Елена Косова рассказала о новых возможностях в регионе.

«В прошлом году мы начали реализацию проекта между правительством Камчатского края и АО «ДОМ.РФ», в рамках которого в Петропавловске-Камчатском построен целый микрорайон арендных домов. Наличие жилья — это ключевой фактор привлечения кадров», — отметила она.

Госпрограммы поддержки и льготная ипотека открывают новые горизонты не только для жителей Дальнего Востока, но и для иногородних молодых людей, создавая возможности для комфортного переезда. Эти инициативы направлены на создание устойчивого будущего для молодежи и развитие экономики Дальнего Востока России.

Форум школьников прошел в Москве в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».