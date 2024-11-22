Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Старшеклассникам рассказали о мерах госсподдержки на Дальнем Востоке

Старшеклассникам рассказали о мерах госсподдержки на Дальнем Востоке

close
«Дни регионов Дальнего востока в Москве»

В Москве завершился Второй Форум школьников, который знакомит учеников 10-11 классов центральных регионов России с Дальневосточным федеральным округом. Старшеклассникам рассказали о мерах государственной поддержки в регионе, сообщили организаторы.

Одним из ярких примеров государственной поддержки является программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016 году. Эта уникальная инициатива предоставляет гражданам возможность бесплатно получить земельный участок площадью до одного гектара для различных целей, включая сельское хозяйство, строительство жилья и предпринимательскую деятельность.

Кроме того, школьникам была представлена информация о льготной ипотеке с низкими процентными ставками для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар». Ставка по ипотеке составляет всего 2% годовых.

Заместитель руководителя — начальник отдела сопровождения проектов Представительства Камчатского края Елена Косова рассказала о новых возможностях в регионе.

«В прошлом году мы начали реализацию проекта между правительством Камчатского края и АО «ДОМ.РФ», в рамках которого в Петропавловске-Камчатском построен целый микрорайон арендных домов. Наличие жилья — это ключевой фактор привлечения кадров», — отметила она.

Госпрограммы поддержки и льготная ипотека открывают новые горизонты не только для жителей Дальнего Востока, но и для иногородних молодых людей, создавая возможности для комфортного переезда. Эти инициативы направлены на создание устойчивого будущего для молодежи и развитие экономики Дальнего Востока России.

Форум школьников прошел в Москве в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами