Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин приковал девятилетнего сына цепью к столбу во дворе за плохое поведение

На Кубани будут судить отца, приковавшего девятилетнего сына цепью к столбу

close
Телеграм-канал Прокуратура Краснодарского края

На Кубани перед судом предстанет отец, который приковал своего девятилетнего сына цепью к столбу во дворе за плохое поведение. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел в августе текущего года в Курганинском районе. 37-летний мужчина приковал своего сына к столбу цепью в воспитательных целях и покинул территорию домовладения, оставив ребенка одного. Крики мальчика услышала соседка, которая обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что родители школьника в разводе, и он проживает у отца в связи с отсутствием необходимых условий у матери.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Материалы направлены в суд. Россиянин полностью признал свою вину.

Ранее на Кубани на родителей завели дело за издевательство над дочерью-инвалидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами