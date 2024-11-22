Россиянин приковал девятилетнего сына цепью к столбу во дворе за плохое поведение

На Кубани перед судом предстанет отец, который приковал своего девятилетнего сына цепью к столбу во дворе за плохое поведение. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел в августе текущего года в Курганинском районе. 37-летний мужчина приковал своего сына к столбу цепью в воспитательных целях и покинул территорию домовладения, оставив ребенка одного. Крики мальчика услышала соседка, которая обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что родители школьника в разводе, и он проживает у отца в связи с отсутствием необходимых условий у матери.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Материалы направлены в суд. Россиянин полностью признал свою вину.

Ранее на Кубани на родителей завели дело за издевательство над дочерью-инвалидом.