Психолог объяснила, как критика влияет на развитие депрессии

Депрессия развивается не из-за самой критики, а из-за отношения к ней. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова, комментируя случай в Китае, где мужчина страдал депрессивным расстройством и бессонницей 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник.

«В данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избежать стрессов, вызванных критикой окружающих, важно в целом поменять отношение к людям и тип мышления. Кроме того, важно понять, что депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, подчеркнула психолог.

«Многие говорят, что на них никто не имеет права кричать. Но кричит начальник, и что происходит? Расстройство. Получается обман своего сознания, своей психики», — добавила Сальникова.

Накануне издание South China Morning Post сообщило, что у жителя Китая, 30 лет страдавшего бессонницей и депрессией, развилась болезнь Паркинсона. Мужчина утверждает, что этому предшествовала ситуация, когда его несправедливо отругал начальник.

Мужчина в очередной раз обратился к медикам с запросом помочь ему наладить состояние. Сейчас он проходит курс иглоукалывания, и, по словам врачей, теперь может спать несколько часов без приема специализированных препаратов.

Ранее сомнолог посоветовал не оставаться в постели при бессоннице.