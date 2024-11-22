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В России представили новое издание «Баклановского сборника»

В Ростове-на-Дону презентовали книгу о донском герое-генерале Бакланове

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Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошла презентация нового издания «Баклановский сборник», посвященного жизни и боевому пути героя-генерала Якова Бакланова, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Книгу презентовали на заседании исторического совета войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, на протяжении 10 лет ученые-казаковеды и краеведы совета выполняют очень важную работу.

«По инициативе членов совета широко отмечалось 450-летие служения донских казаков Российскому государству, создана коллективная монография «История донского казачества» в трех томах, написаны и изданы многочисленные книги о донских казаках-героях для детских образовательных учреждений», — рассказал он.

Бодряков напомнил, что в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и в ознаменование побед Пятого гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса также проводился конный переход казаков юга России из города-героя Волгограда до города-героя Севастополя по маршруту боевого пути прославленного соединения, во время которого казаки посещали могилы воинов и чествовали ветеранов ВОВ.

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