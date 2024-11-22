В Курской области прошла встреча для жителей приграничных населенных пунктов

Восстановление приграничных населенных пунктов, социальной и инженерной инфраструктуры является важнейшей задачей для правительства Курской области, заявил губернатор региона Алексей Смирнов на встрече для жителей на базе лагеря «Олимпиец», сообщается в Telegram-канале «Курская область».

«Как только позволит оперативная обстановка, мы приступим к этой работе. Уже сейчас и наши специалисты, и коллеги из других профильных ведомств готовят необходимые планы, разрабатывают документацию», — сказал он.

Также министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова рассказала, что правительство региона уже начало формировать запросы от жителей на благоустройство районов.

«Сегодня у нас есть уникальный шанс создать свое будущее – комфортное, удобное, прекрасное. И ваше мнение в этом вопросе – самое главное. Мы хотим сегодня узнать, что можно было улучшить в селах и городах, где вы жили, каких объектов там не было, а теперь надо построить», — сказала она.

Чаще всего жители предлагали обеспечить населенные пункты централизованными сетями водоснабжения и водоотведения, уличного освещения.