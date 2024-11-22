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Рабочий из Индии остался жив после того, как диск от пилы отлетел ему в голову

Daily Mail: в Индии рабочий выжил после того, как диск от пилы вонзился ему в голову

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Shutterstock

Рабочий из Индии остался жив после того, как лезвие от станка отлетело ему в голову, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел, когда Шив Мурат Сингх работал на металлорежущем станке. В какой-то момент лезвие от станка внезапно отлетело и вонзилось ему в череп. Мужчину экстренно доставили в больницу. Несмотря на тяжесть травмы, он находился в сознании.

Врачи провели четырехчасовую операцию по извлечению металлического лезвия. Хирурги отметили, что травма была осложнена расположением осколка, который повредил как носовую полость, так и глазницу.

«Процедура требовала тщательной координации, чтобы избежать дальнейших повреждений и стабилизировать состояние пациента», — говорится в заявлении.

Семья Сингха выразила благодарность медицинской команде за оперативные действия, которые помогли спасти его жизнь.

Ранее хирургов удивила женщина, жившая с палкой в копчике.

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