Рабочий из Индии остался жив после того, как диск от пилы отлетел ему в голову

Рабочий из Индии остался жив после того, как лезвие от станка отлетело ему в голову, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел, когда Шив Мурат Сингх работал на металлорежущем станке. В какой-то момент лезвие от станка внезапно отлетело и вонзилось ему в череп. Мужчину экстренно доставили в больницу. Несмотря на тяжесть травмы, он находился в сознании.

Врачи провели четырехчасовую операцию по извлечению металлического лезвия. Хирурги отметили, что травма была осложнена расположением осколка, который повредил как носовую полость, так и глазницу.

«Процедура требовала тщательной координации, чтобы избежать дальнейших повреждений и стабилизировать состояние пациента», — говорится в заявлении.

Семья Сингха выразила благодарность медицинской команде за оперативные действия, которые помогли спасти его жизнь.

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