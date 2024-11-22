Долгожительница, отметившая 107 лет, одним словом описала свои ощущения от возраста

В США 107-летняя Франческа Таулло из штата Иллинойс отметила очередной день рождения и рассказала, как себя чувствует в столь почтенном возрасте. С долгожительницей пообщались журналисты из KCRG.

Таулло родилась на Сицилии в 1917 году. В 1958 году она переехала в родной штат своего мужа-американца. Большую часть жизни в США итальянка проработала поваром. Последнее место, где она работала, был ресторан, принадлежавший ее семье. 82-летняя дочь итальянки Танина Кампери поделилась, что лучше всего у матери получалось готовить салаты. Эти блюда получили большое признание у местной публики, называвшей их «божественными». Сейчас Таулло живет вместе со своей пожилой дочерью, которая помогает матери с переводом — за почти 70 лет в Иллинойсе итальянка так и не освоила полноценно английский.

По словам долгожительницы, она вверяет свою судьбу Богу, который оставляет ее на планете ради дочери. Пожилая американка подтвердила слова матери и отметила, что рада быть рядом с ней. На вопрос, как Таулло ощущает себя в 107 лет, она ответила простым «Ok» (с англ. «нормально» — «Газета.Ru»).

Ранее столетняя долгожительница из США поделилась секретом активной старости.