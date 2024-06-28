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Столетняя долгожительница поделилась секретом активной старости

В США столетняя женщина отказалась выходить на пенсию

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Christy Todd-Hoffman/Today.com

Столетняя жительница США рассказала, что ей помогло дожить до юбилея и сохранить бодрость тела и духа. Об этом сообщает издание USA Today.

Мариам Тодд из Нью-Джерси родилась 11 июня 1924 года. Большую часть жизни она проработала в мебельном магазине, который открыли ее родители в 1929 году. Сейчас Тодд по-прежнему продолжает управлять бизнесом, помогая своим детям и внукам. По словам юбилярши, ее трудовая неделя составляет не менее 50 часов. Женщина подчеркнула, что не собирается уходить на пенсию, так как не представляет, что она будет делать в освободившееся время.

«Такая жизнь не для всех, но для меня подходит. Моя мать была такой же. Ходила в магазин до своих последних дней <...> Так, что если у меня такой же сценарий, я не против. На то божья воля», — уверена долгожительница.

По словам родственников юбилярши, секрет долголетия их бабушки не только в пристрастии к работе. В свои сто лет женщина до сих пор водит машину, занимается приготовлением еды, и получает от этого удовольствие. Многие ингредиенты для блюд пенсионерка выращивает в своем саду.

«Я стараюсь правильно питаться, хорошо спать и правильно жить», — отшутилась Тодд на вопрос, в чем секрет ее долгой и активной жизни.

До этого о секрете своего долголетия рассказала 102-летняя американка Дебора Секели.

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