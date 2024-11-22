В кинопарке «Москино» проведут постановочные съемки эпизодов фильма «Покровские ворота»

В кинопарке «Москино» 23 и 24 ноября пройдут научные шоу, творческие мастер-классы, киноэкспедиции и конопоказы. Об этом сообщается на сайте мера столицы.

Так, в эти дни в декорации «Театр Гонзаги» пройдут сеансы акробатического спектакля. Также 23 ноября на этой площадке проведут электрическое «Тесла-шоу», которое расскажет об инновационных научных достижениях. В свою очередь, 24 ноября на площадке состоится выступления фокусника-иллюзиониста Евгения Минайлова и постановщика иллюзионных эффектов Михаила Цителашвили.

В декорациях «Уездный город» гости смогут увидеть постановочные съемки эпизодов по мотивам советского фильма «Покровские ворота». При этом в декорации «Питерский бар» посетители смогут попробовать себя в роли героев киносказки «Приключения Буратино».

Также в киновыходные гости парка смогут поучаствовать в оригинальных фотосессии. Например, в декорации «Ковбойский городок» посетители получать возможность примерить костюмы из специального костюмерного комплекса на колесах и подержать грозный бутафорский кольт. В свою очередь, на площадке «Москва 1940-х годов» фотосессии будут организованы в стиле ретро.

Кроме того, 23 ноября, в День матери, посетители кинопарка смогут записать для своих близких поздравление на фоне съемочных декораций. Скачать видеооткрытку можно будет с 26 ноября по 1 декабря.

Также дети и взрослые смогут принять участие в творческих мастер-классах, например по созданию кинотарелок, которые пройдут в образовательном центре кинопарка «Москино».

«Медиа Академия» проведет занятия по актерскому мастерству, вокалу и танцам. Гостям расскажут о темпоритме, перемещении актера в пространстве, значении мизансцены, погружении в роль и взаимодействии артиста с собственным телом.

Кроме того, 23 ноября, пройдет экскурсия «Киноэкспедиция», участники которой будут гулять по территории самого большого в мире кинопарка и знакомиться с декорациями. Экскурсанты узнают, зачем нужен хромакей, как была устроена Берлинская стена, в чем заключается работа художника-постановщика, из чего делают в кино кирпичи и что находится внутри декораций. Гости побывают и в глухой деревне, и на Соборной площади Московского Кремля.