Посетителям экоцентра «Яуза» расскажут о необычных экологических профессиях

Экологический день семьи пройдет в экоцентре «Яуза» 23 ноября, сообщается на сайте mos.ru.

Гостям расскажут о необычных экологических профессиях и объяснят, как в Москве устроена система обращения с отходами.

Также в экоцентре проведут экопрогулку, лекцию о горных породах в столице, мультимедийную экскурсию о сельском хозяйстве и промышленности, а также мастер-класс, на котором дети приготовят оригинальные лакомства для птиц.

Любители интеллектуальных игр смогут принять участие в викторине об экологии и окружающем мире. Победители получат полезные подарки.

Также в экоцентре пройдет занятие «Древо профессий моей семьи», во время которой участники создадут свое семейное древо профессий.

Ранее в столице запустили систему экоточек, в которых москвичи смогут сдать ненужные вещи. Затем вторсырье отправят на переработку. На данный момент экоточки принимают ненужную одежду и текстиль, но в будущем можно будет сдать автомобильные шины и батарейки. Всего в Москве открыта 201 точка сбора вторсырья, на которых установлено более 134 тыс. контейнеров.