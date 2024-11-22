Москвичам рассказали о продуктовых ярмарках с зонами для занятий спортом

Московские ярмарки, где можно приобрести фермерские продукты, становятся новыми популярными местами, привлекающими внимание горожан, в том числе и поклонников спорта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что рядом с некоторыми московскими ярмарками обустроены площадки с тренажерами, где можно провести полноценную тренировку, а затем отправиться за покупками.

«К примеру, на каждой из них можно заняться растяжкой, провести силовую или кардиотренировку. А на четырех площадках в Коптево, Свиблово, Отрадном и Марьине играют в футбол и баскетбол», — говорится в сообщении.

Авторы портала уточняют, что все зоны с тренажерами чистят и убирают по погоде. При этом доступ к площадкам открыт для желающих в любое время.

«Практически на всех ярмарках рядом со спортивными площадками продаются продукты, которые помогут вести здоровый образ жизни. Овощи и фрукты, мед и молоко, рыба и нужны в ежедневном рационе», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Москве действует 56 ярмарочных площадок, которые можно посетить с пятницы по воскресенье. При этом половина из них являют это круглогодичными павильонами, которые оснащены современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Другие 28 ярмарочных площадок располагаются под арочными тентами. Предполагается, что они будут работать до конца декабря, но при наступлении сильных морозов эти павильоны могут закрыться немного раньше.