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Контрабандист переносил через таможню 300 тарантулов под джемпером

В Перу поймали контрабандиста, привязавшего к телу 400 экзотических животных

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Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore/YouTube

Контрабандист из Южной Кореи попался в Перу на перевозке тарантулов и многоножек, сообщил The Washington Post.

По данным газеты, 28-летний уроженец Южной Кореи был задержан в международном аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме после того, как офицеры заметили у него сильно «распухший живот». Сотрудникам таможни это показалось подозрительным.

Они досмотрели мужчину и обнаружили, что под джемпером у него спрятаны 300 тарантулов, около 100 сороконожек и девять жалящих муравьев-пулек в маленьких пластиковых пакетах. Экзотические животные находились в пластиковых пакетиках и были привязаны к телу мужчины.

Гражданин поместил живых существ в небольшие пакеты с застежкой-молнией и фильтровальной бумагой. Они были размещены на его теле под двумя поясами, уточнили в полиции. Каждое существо было передано в службу защиты животных. Какое наказание грозит перевозчику, не сообщается.

Ранее уроженки Узбекистана пытались провезти 9 кг золота в половых органах.

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