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Российского военного, который убил женщину и спрятал ее тело на свалке, посадили на 13 лет

В Оренбургской области осудили военного, который задушил женщину и избил еще двух

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Оренбуржье лишили свободы военнослужащего, спрятавшего труп знакомой на свалке. Об этом говорится в постановлении Оренбургского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, 53-летнего военнослужащего судили за убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия. В июне этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя женщинами, с которыми проводил время на территории домовладения в селе Булгаково. На почве личной неприязни он схватил топор и ударил знакомых обухом по голове, те несильно пострадали и, вероятно, не стали обращаться в полицию.

Оставшийся безнаказанным военный уже через три дня совершил новое нападение, на этот раз ставшее для жертвы смертельным. 25 июня мужчина оказался на свалке бытовых отходов в селе Татарский Саракташ, там он повздорил со знакомой, которую в ходе ссоры стал душить и остановился только тогда, когда она перестала подавать признаки жизни. Затем злоумышленник оставил ее тело на свалке, прикрыв его бытовым мусором.

Подозреваемого задержали, он отказался от дачи показаний. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, отбывать его осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее экс-вагнеровца, получившего помилование за участие в СВО, осудили за убийство приятеля.

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