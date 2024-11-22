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Судья по спортивной стрельбе случайно выстрелил в участника соревнований

В Польше судья выстрелил в одного из участников соревнования по стрельбе

Судья Польской ассоциации стрелкового спорта (PZSS) выстрелил в одного из участников соревнований по стрельбе, сообщается на портале Sport.pl.

Инцидент, попавший на видео, произошел 21 сентября на стрельбище в Годаве, однако запись набрала популярность в соцсетях лишь на прошлой неделе. На кадрах видно, как мужчина в светоотражающей жилетке с надписью «судья PZSS», берет в руки ружье, чтобы показать, как им правильно пользоваться, нажимает на курок и стреляет в человека, стоящего прямо перед ним. В результате 70-летний пострадавший был ранен в ягодицу и покинул больницу спустя два дня.

«У них там были дробовики. Если бы весь заряд был направлен в ягодицу с такого расстояния, его бы разорвало на части. Я предполагаю, что выстрел был произведен куда-то в бок. [Пострадавшему] повезло <...> Мы не проводим специального расследования. Этим занимается полиция», — отметил представитель PZSS.

Также в ассоциации уточнили, что поведение тех, кто присутствовал на видео, является недопустимым. Все участники съемки нарушили правила обращения с оружием и регламенты PZSS, а человек в жилетке якобы подделал официальную форму судьи ассоциации. В полиции заявили, что по результатам проведенного расследования 68-летнему мужчине уже предъявили обвинение. Сообщается, что на момент инцидента обвиняемый был трезв, а также имел действующую лицензию на оружие и квалификацию судьи по спортивной стрельбе.

Ранее пьяный мужчина открыл стрельбу из арбалета и ранил отдыхавшую у озера женщину.

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