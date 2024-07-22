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Мужчина открыл стрельбу из арбалета и ранил отдыхавшую у озера женщину

Пьяный мужчина выстрелил из арбалета в женщину на озере в Германии

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Hannibal Hanschke/Reuters

В Германии пьяный мужчина выстрелил из арбалета и случайно попал в отдыхавшую у озера женщину. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 20 июля на озере Зальцгиттер в Нижней Саксонии. Вечером 44-летняя женщина находилась на пляже и внезапно почувствовала резкую боль. Она посмотрела вниз и увидела, что из ее ноги торчит стрела. Вскоре выяснилось, что в ногу пострадавшей попал арбалетный болт.

Очевидцы обратились в службу спасения, оттуда о произошедшем узнали и в полиции. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу на машине скорой. После оказания помощи она, как сообщается, смогла самостоятельно покинуть медучреждение.

Полицейские прочесали окрестности и задержали трех подозрительных мужчин. Арбалет, из которого, предварительно, и был произведен тот самый выстрел, обнаружили неподалеку от троицы. Правоохранители изъяли оружие и отправили всех подозреваемых на медосвидетельствование.

Ранее житель Калининградской области случайно ранил дочь, устроив стрельбу из пневматики в доме.

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