Мужчина открыл стрельбу из арбалета и ранил отдыхавшую у озера женщину

В Германии пьяный мужчина выстрелил из арбалета и случайно попал в отдыхавшую у озера женщину. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 20 июля на озере Зальцгиттер в Нижней Саксонии. Вечером 44-летняя женщина находилась на пляже и внезапно почувствовала резкую боль. Она посмотрела вниз и увидела, что из ее ноги торчит стрела. Вскоре выяснилось, что в ногу пострадавшей попал арбалетный болт.

Очевидцы обратились в службу спасения, оттуда о произошедшем узнали и в полиции. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу на машине скорой. После оказания помощи она, как сообщается, смогла самостоятельно покинуть медучреждение.

Полицейские прочесали окрестности и задержали трех подозрительных мужчин. Арбалет, из которого, предварительно, и был произведен тот самый выстрел, обнаружили неподалеку от троицы. Правоохранители изъяли оружие и отправили всех подозреваемых на медосвидетельствование.

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