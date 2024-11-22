Россияне рассказали, как встретят Новый год за городом

Живущие за городом россияне предпочитают встречать Новый год дома с семьей, а среди самых популярных праздничных традиций – запуск фейерверка и просмотр советского кино. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией АРХИWOOD. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Более половины (60%) наших соотечественников, живущих за городом, выбирают провести новогоднюю ночь дома со своими близкими. На втором месте по популярности – проводить праздник в гостях, либо в путешествии (по 15% каждый вариант)», — комментирует директор московского представительства компании Александр Львовский.

Новогоднюю атмосферу в доме россияне создают с помощью гирлянд и свечей (45%) и живой ели или ветвей (25%). Среди респондентов набирает тренд на красивую сервировку стола – этот вариант выбрали 15%. Аналогичное количество жителей загорода для создания праздничного настроения предпочитает использовать новогодние статуэтки и игрушки.

Интересен и выбор стиля для украшения пространства, который предпочитают респонденты: половина выбирает традиционный, уютный декор, каждый пятый использует яркий и современный дизайн, а третье место за эко-стилем и винтажем. Пространство дома дает возможность реализовывать любые из этих идей.

Между тем каждый десятый отметил, что для украшения дома он отдает предпочтение минимальному декору и не использует елку. Лишь 5% прибегают к услугам специалистов, чтобы подготовить пространство к празднику.

Три главных новогодних традиции загородных жителей – запуск фейерверков (30%), встреча праздника в новой одежде (25%) и просмотр советских фильмов (20%). В топ-пять также вошли традиции, связанные с загадыванием желаний: каждый десятый либо сжигает листочек, на котором оно написано, либо загадывает его под бой курантов. Популярная ранее услуга с приглашением Деда Мороза и Снегурочки по-прежнему имеет спрос среди 5% россиян.

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