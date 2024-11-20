Отток ИТ-кадров из России сократился вдвое

Большинство — 94,6% — российских ИТ-специалистов дали оптимистичную оценку перспективам развития отрасли ИКТ в ближайшие 5-10 лет, при этом в два раза выросла доля тех, кто не планирует переезд. Об этом говорят данные блока исследования кадрового агентства ГК Selecty и сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По сравнению с прошлым годом резко увеличилось число респондентов, которые не планируют переезд. Сейчас их доля составляет 70%, а год назад не думали о переезде из России только 43%, а в 2022-м — 33%. Снизилось до 14,8% и количество рассматривающих такую возможность (с 41,9% в 2022 году).

«У России есть все шансы стать ИТ-кластером, — считает Ксения Шереметьева, операционный директор ГК Selecty, специализирующейся на рекрутинге и аутсорсинге ИТ-персонала. — Два года назад рынок потерял определенную часть экспертов, но остались крепкие мидлы, а меры господдержки обеспечили поток молодых ребят в отрасль. Мы видим, как они активно развиваются профессионально в разных, в том числе стратегически важных для страны, направлениях. А вместе с этим и растет их уверенность в перспективах российской ИТ-отрасли, что иллюстрирует наше исследование».

На вопрос, есть ли будущее у ИТ-сферы России в ближайшие 5-10 лет, с той или иной долей уверенности сейчас отвечают утвердительно 94,6% респондентов (их доля выросла на 18,8% по сравнению с прошлым годом).

Одна из причин смены настроений — геополитическая обстановка. Исследование показало, что в прошлом году с ней связывали в той или иной степени свое желание переехать 85% респондентов, а в этом уже 68%.

На фоне информации о стагнации мирового ИТ-рынка стала менее привлекательна карьера в иностранных компаниях. Число респондентов, уверенных, что для развития подходят только зарубежные проекты, снизилось до 7%.

«ИТ-специалисты видят перспективы внутри страны. Потребители переходят на российские продукты, а импортозамещение требует больших профессиональных ресурсов. Более глубокое внедрение цифровизации обостряет риск кибератак и повышает спрос на специалистов по информационной безопасности. Ажиотаж вокруг ИИ увеличивает потребность в специалистах в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения», — перечисляет ключевые запросы отечественного кадрового ИТ-рынка Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру».

Экономические показатели российского сектора ИКТ подтверждают значительный потенциал. Согласно данным дайджеста НИУ ВШЭ, прирост товаров, работ, услуг в первом полугодии 2024 года превысил средние по экономике в 1,6 раза, зарплата увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2023 года на 23,9%.

Кадровые запросы компаний растут: по данным Хабр Карьера, в третьем квартале прирост вакансий стал рекордным за последний год (+16%). Половина из них пришлась на «мидлов», однако высока доля «сеньоров» и «лидов».

Проблему дефицита кадров уровня Middle+ и выше часть компаний решает за счет их внутреннего развития. Со стратегической точки зрения это грамотный подход, но на его реализацию, как правило, уходит достаточно много времени и ресурсов. Помочь ситуации может привлечение специалистов из регионов, однако многие работодатели пока не готовы управлять распределенными (удаленными) командами. В этой компетенции дальше остальных продвинулись вендоры, которые в 95% проектов готовы привлекать специалистов удаленно.

«Для активного развития отрасли сейчас важно использовать все ресурсы, и аутсорсинг предоставляет максимум возможностей. Функциональной разницы для сотрудника нет: он работает с теми же командами и проектами, что и в инхаусе. А условия оффера часто намного привлекательнее. Например, статус ИТ-компании позволяет аутсорсерам получать больше льгот — от отсрочек от армии и ИТ-ипотеки до индивидуальных планов обучения, — поясняет Ксения Шереметьева причины, по которым соискатели выбирают предложения вендоров. — Свобода в выборе форматов работы позволяет вендорам возвращать и тех, кто успел получить опыт работы на иностранных работодателей. Предоставляя профессионалам ИТ-сферы возможность передвигаться по миру, мы расширяем собственные возможности по подбору квалифицированного ИТ-персонала».

По данным исследования, год назад 30,4% из проживающих за границей хотели бы работать в только в зарубежной компании, а в этом году их доля сократилась до 4%.

Определенную роль в привлечении и удержании востребованных специалистов также помогает продуктовый подход в принципах управления персоналом, при котором сотрудник для компании, по сути, является ценным активом и внутренним клиентом. Например, в группе компаний Selecty как руководитель направления, так и специалист может рассчитывать на высокий уровень сервиса — предоставление современной техники, расширенного социального пакета и персонального менеджера-координатора, который при необходимости в режиме 24/7 готов помочь в решении возникших вопросов.

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