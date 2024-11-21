Российский пенсионер подыграл мошенникам и помог полиции

В Подмосковье 67-летний мужчина помог полицейским поймать сообщника мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам пенсионера, сначала он чуть было не попался на уловку аферистов. С ним связался лже-сотрудник компании «Россети» и попросил назвать код из СМС якобы для подтверждения заявки на проверку и опломбирование электросчетчиков. Чуть позже мужчина выяснил, что предоставил мошенникам код для входа на Госуслуги и сменил пароль.

Далее его попытались обмануть снова. На следующий день с ним связались лже-правоохранители, которые рассказали, что аферисты получили доступ к его накоплениям и ему следует перевести накопления на «безопасный счет». Мужчина понял, что вновь общается с аферистами и подыграл им, согласившись на их условия. После этого он позвонил в полицию, дальнейшие действия житель Подмосковья выполнял под руководством оперативников. При передаче крупной суммы накоплений курьеру, последнего задержали.

Им оказался 22-летний уроженец Новосибирской области. Молодой человек пояснил, что работает курьером у мошенников: забирает деньги у граждан и переводит их на указанный счет, оставляя себе 5% от суммы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его заключили под стражу.

Ранее россиянка продала ценные бумаги и озолотила мошенников почти на 50 млн рублей.