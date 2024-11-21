Российская старшеклассница жестоко избила девушку после конфликта на школьной перемене

В Ростовской области конфликт школьниц на перемене закончился жестоким избиением. Об этом сообщает Privet-rostov.ru.

По информации издания, инцидент произошел 14 ноября в школе, расположенной в селе Богородицком Песчанокопского района. Во время перемены между 16-летней и 15-летней ученицами разгорелся конфликт, в результате которого старшая из девочек жестоко избила младшую.

Пострадавшая школьница обратилась за медицинской помощью лишь на следующий день, ощутив сильную боль. Ее срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. С участницами конфликта и их родителями провели беседу, информацию о случившемся направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее девочки избили школьницу после ссоры возле торгового центра в Иркутске.