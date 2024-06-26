Четверо детей подожгли памятник Ленину в Нижегородской области

В поселке Тоншаево Нижегородской области школьник случайно поджег венки возле памятника Ленину. Об этом сообщило местное отделение КПРФ.

Инцидент произошел 25 июня, в правоохранительные органы обратились представители регионального отделения партии КПРФ. Как удалось установить правоохранителям, к поджогу оказались причастны четверо подростков, самому старшему из которых 13 лет.

По данным Telegram-канала Ni Mash, школьники уверяют, что сжигать бюст не собирались, планировали поджечь только один венок. Когда огонь разгорелся, дети пытались сами его починить, но не справились и убежали. С несовершеннолетними хулиганами будут работать органы ПДН.

До этого сообщалось, что в городе Красный Кут Саратовской области, школьник затушил Вечный огонь на мемориале памяти воинам Великой Отечественной войны. Инцидент произошел на площади Ленина, по словам местных жителей, к Вечному огню подошел подросток и потушил его, помахав над пламенем футболкой, после чего скрылся с места происшествия. Произошедшим заинтересовались в региональном СК, личность школьника устанавливается, проводится проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле девушка прикурила сигарету от Вечного огня.