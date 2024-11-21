Банан, приклеенный к стене, продан на аукционе за $6 млн

Приклеенный скотчем к стене банан продан за $6,2 млн на аукционе в Нью-Йорке, пишет Metro.

В Нью-Йорке на аукционе было продано произведение концептуального искусства «Комедиант», созданное итальянским художником Маурицио Каттеланом, за рекордные $6,2 млн. Работа представляет собой банан, приклеенный к стене с помощью скотча.

Покупателем стал Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы. Мужчина отметил, что это произведение искусства символизирует культурный феномен, объединяющий миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества.

Основатель платформы также поделился планами съесть банан в рамках «уникального художественного опыта», подчеркнув его значимость как в мире искусства, так и в популярной культуре.

«Я никогда не думал, что скажу эти слова: шесть миллионов долларов за банан», — шутит он.

«Комик» впервые был представлен в 2019 году на фестивале Art Basel в Майами-Бич, где зрители задавались вопросом, является ли это выражение искусства или просто шуткой.

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