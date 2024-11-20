Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собака напала на трех школьников, катавшихся с горки в Томске

Mash: в Томске собака искусала трех школьников

close
Depositphotos

В Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на Нефтяной улице. Трое школьников катались с горки на тюбинге. В момент спуска на детей набросилась собака. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции.

Устанавливается, есть ли у животного хозяин. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура региона, надзорный орган даст оценку действиям местных властей по ответственному обращению с животными. При наличии оснований надзорное ведомство также примет меры по возмещению причиненного несовершеннолетним вреда. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Коченевском районе Новосибирской области стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка. Псы повалили девочку и начали рвать на ней одежду. Первоклассница возвращалась домой от подруги, когда возле дома на нее набросились три собаки. Мать школьницы выбежала на улицу, услышав крики дочери. Физически девочка не пострадала, но после нападения она боится выходить на улицу одна. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее алабай напал на шпица и его маленького хозяина в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами