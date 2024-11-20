Собака напала на трех школьников, катавшихся с горки в Томске

В Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на Нефтяной улице. Трое школьников катались с горки на тюбинге. В момент спуска на детей набросилась собака. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции.

Устанавливается, есть ли у животного хозяин. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура региона, надзорный орган даст оценку действиям местных властей по ответственному обращению с животными. При наличии оснований надзорное ведомство также примет меры по возмещению причиненного несовершеннолетним вреда. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Коченевском районе Новосибирской области стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка. Псы повалили девочку и начали рвать на ней одежду. Первоклассница возвращалась домой от подруги, когда возле дома на нее набросились три собаки. Мать школьницы выбежала на улицу, услышав крики дочери. Физически девочка не пострадала, но после нападения она боится выходить на улицу одна. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее алабай напал на шпица и его маленького хозяина в Казани.